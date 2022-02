Schwerpunkte

Christoph Achmüller hat das Jodeln aus Südtirol nach Hülben gebracht

07.02.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Christoph Achmüller stammt ursprünglich aus Südtirol und hat aus seiner Heimat eine Leidenschaft mit nach Hülben gebracht. Ehefrau und Kinder jodeln inzwischen mit. Der 36-Jährige ist auch buchbar und hat noch weitere musikalische Pläne. Er spielt drei Instrumente und unterrichtet an zwei Grundschulen und an der Musikschule Wolfschlugen.

Christoph Achmüller (links) aus Südtirol hat mit seiner Begeisterung fürs Jodeln auch Ehefrau Kathrin Stolte sowie Sohn Bruno und Töchterchen Merle angesteckt. Foto: Oechsner

HÜLBEN. Knapp über 400 Kilometer liegen zwischen Hülben und Bozen. Wenn Christoph Achmüller in der kleinen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb seiner Südtiroler Geburtsstadt nahe sein möchte, stimmt er einen Jodler an – ob in seinen eigenen vier Wänden oder draußen in der Natur. Doch das Jodeln ist für den 36-Jährigen mehr als eine Hommage an seine Heimatregion: Wenn ihn etwas bedrücke oder beschäftige, könne er mit einem Jodler den Ballast abwerfen. „Es ist wie ein Befreiungsruf“, beschreibt er seine Gefühle. Von denen sei ein Jodler sowieso geprägt: „Er macht die Seele frei“, so Achmüller. Klassischer Gesang sei sehr verkopft, was beim Jodeln nicht der Fall sei – da könne man auch einfach mal die Silben aneinanderreihen und improvisieren. In beiden Bereichen sei eines aber unumgänglich: Stetes Üben, die Stimme müsse gepflegt werden.