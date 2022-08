Schwerpunkte

Christina Zepf aus Neckartailfingen: Schulsozialarbeiterin als Traumberuf

03.08.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die 28-jährige gebürtige Oberboihingerin Christina Zepf ist Schulsozialarbeiterin aus Leidenschaft. Seit gut drei Monaten ist sie in der Neckartailfinger Liebenauschule Ansprechpartnerin für 137 Schüler.

Christina Zepf kümmert sich um die Neckartailfinger Kinder. Foto: Fritz

NECKARTAILFINGEN. Die Schulsozialarbeit gewinnt im Rahmen unserer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und bei viel belasteten Eltern immer mehr an Bedeutung. Im Landkreis Esslingen sind aktuell zahlreiche Schulsozialarbeiter an 46 Schulen in 22 Kommunen im Einsatz. Träger der Schulsozialarbeit ist der Kreisjugendring Esslingen (KJR). Finanziert wird eine Schulsozialarbeitsstelle zu gleichen Teilen durch das Land, den KJR und die Gemeinde.