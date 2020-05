Schwerpunkte

Chefarzt nimmt Abschied nach 22 Jahren

30.05.2020 05:30

Dr. Florian Bopp Chefarzt an der Nürtinger Medius-Klinik wurde in den Ruhestand verabschiedet

Landrat Heinz Eininger mit dem scheidenden Chefarzt Florian Bopp und Ehefrau pm

NÜRTINGEN (pm). Der langjährige Chefarzt für Unfall- und Orthopädische Chirurgie an den Medius-Kliniken Kirchheim und Nürtingen, Dr. Florian Bopp, geht zum 31. Mai in den Ruhestand. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der Kliniken am Donnerstag bedankte sich Landrat Heinz Eininger, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken, beim scheidenden Chefarzt für dessen große Verdienste.