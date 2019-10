Chaos-Abstimmung zum Friedhof

10.10.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Streit über Kosten für neue Bestattungsformen – Kostendeckende Nutzung der Leichenhalle wäre 8000 Euro teuer

Am Montag befasste sich der Unterensinger Gemeinderat ausführlich mit dem Friedhof, der Benutzungsordnung und den Gebühren. Dabei herrschte so große Uneinigkeit, dass drei Vorschläge zum Kostendeckungsgrad in den Abstimmungen durchfielen.

Im Jahr 2013 wurde das Friedhofsgebäude eingeweiht. Nun wird die Möglichkeit zur Aufbahrung kaum noch genutzt. Foto: Just

UNTERENSINGEN. Der Friedhof kostet Geld, das über Gebühren wieder hereinkommen solle. Es ist nicht einfach, diese so zu kalkulieren, dass sie gerecht sind und der Rechtslage entsprechen. Deshalb hatte sich die Unterensinger Verwaltung dabei Hilfe von dem Tübinger Kommunalberatungsbüro Heyder und Partner geholt.