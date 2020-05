CAZ-Öffnungszeiten

02.05.2020 05:30

(la) Aufgrund der sich verändernden Inanspruchnahme werden ab Montag, 4. Mai, sowohl beim Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Nürtingen, Festplatz Oberensingen, als auch bei der Landesmesse in Leinfelden-Echterdingen die Öffnungszeiten geändert. Künftig werden die Corona-Abstrichzentren montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. An den Wochenenden und an den Werktagen nach 17 Uhr können sich Personen im Corona-Verdachtsfall unter der Telefonnummer 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden, der dann die notwendigen Maßnahmen einleiten wird.