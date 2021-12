Schwerpunkte

Carla Bregenzer scheidet aus Frickenhäuser Gemeinderat aus

23.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Nach beinahe 29 Jahren tritt die SPD-Gemeinderätin nun den kommunalpolitischen Ruhestand an.

Abschied: Carla Bregenzer mit Bürgermeister Blessing und ihrem Mann (links). Foto: Warausch

FRICKENHAUSEN. „Eine stolze Zeit“, sagte Bürgermeister Simon Blessing in der Sitzung am Dienstag zu Carla Bregenzer, die auf eigenen Wunsch nach über 28 Jahren im Frickenhäuser Gemeinderat aus dem Gremium ausscheidet. 1980 wurde die heute 75-Jährige erstmals in den Rat gewählt. Vier Wiederwahlen folgten, ehe sie den Ratsstuhl im Täle gegen einen Landtagssitz in Stuttgart tauschte. Nach dieser Karriere wurde sie 2009 erneut in den Gemeinderat gewählt – seitdem war sie stets mit von der Partie, wenn es galt, die Geschicke Frickenhausens mit Herzblut und Mut zu gestalten.