Schwerpunkte

Busse werden am Montag bestreikt

13.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Nachdem die letzte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist, hat die Gewerkschaft Verdi die regionalen Busunternehmen im VVS für Montag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind nach jetzigem Stand in den Landkreisen Göppingen und Esslingen die Unternehmen OVG, Sihler und Friedrich Müller Omnibusverkehr. In Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen und im Rems-Murr-Kreis sind es LVL, Omnibusverkehr Spillmann, Omnibus Verkehr Ruoff, WBG, Wöhr Tours und Friedrich Müller Omnibusverkehr. Sobald klar ist, welche Unternehmen noch bestreikt, wird der VVS online darüber informieren. In der elektronischen Fahrplanauskunft über die App „VVS Mobil“ und www.vvs.de werden Fahrtverbindungen für Montag ohne die bestreikten Linien angezeigt. pm