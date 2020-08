Schwerpunkte

Bundeswehr unterstützt Arbeit des Gesundheitsamts

27.08.2020 05:30

Für die Bearbeitung Tausender „Aussteigekarten“ vom Stuttgarter Flughafen fehlt der Behörde im Landratsamt das Personal

Landrat Heinz Eininger (links) und der Gesundheitsdezernent Christian Baron im Gespräch mit Hauptfeldwebel Philipp Linter. Foto: Landratsamt Esslingen/Andrea Wangner

(la) Voraussichtlich für mindestens drei Wochen unterstützen 14 Soldaten der Bundeswehr die Arbeit des Gesundheitsamtes in den Räumen des Landratsamtes Esslingen. Die Unterstützung wurde notwendig, da die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Bearbeitung der sogenannten „Aussteigekarten“ am Flughafen Stuttgart nicht mit eigenen personellen Ressourcen leisten können. „Wir sind froh, dass wir so schnell aus den Reihen der Bundeswehr Unterstützung bekommen“, sagte Landrat Heinz Eininger bei der Begrüßung der Soldatinnen und Soldaten.