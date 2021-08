Schwerpunkte

Bundestagswahl 2021: Vorstellung der AfD-Kandidatin Kerstin Hanske

30.08.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2021: Kerstin Hanske tritt für die AfD als Kandidatin im Wahlkreis Nürtingen an. Mit ihrer Partei will sie einem vermeintlichen Linksruck in Deutschland entgegenwirken. Das Asylrecht will sie nicht abschaffen, aber verändern.

Kerstin Hanske stand im Galgenbergpark beim Reiner-Pavillon in Nürtingen Rede und Antwort. Foto: Just

NÜRTINGEN. „Hier bin ich noch nie gewesen“, sagt Kerstin Hanske am Reiner-Pavillon. Obwohl sie seit elf Jahren in Nürtingen lebt. Im Roßdorf. Hier kandidiert sie jetzt auch als Direktkandidatin für die AfD. Bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren traute sie sich das noch nicht. Da kandidierte sie lieber in Weilheim als in ihrem Wohnort. Man habe Probleme mit der Antifa, mit Nachbarn, die die Arbeitgeber informieren, wenn man für die AfD antrete. Farbbeutel seien auch schon auf den Wohnhäusern von Kandidaten gelandet. Nun habe sich die Lage beruhigt. Obwohl man immer noch nicht zu zweit oder gar allein einen Infostand betreibe. Dabei könne sie verstehen, wenn jemand sage, dass er mit bestimmten Positionen nichts anfangen könne.