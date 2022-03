Schwerpunkte

Bürokratie bremst Hochwasserschutz in Neckartenzlingen

19.03.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte gestern Neckartenzlingen und informierte sich dort über die Fortschritte bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Dabei wurden die Probleme bei europaweiter Ausschreibung angesprochen.

Bürgermeisterin Braun erklärt Ministerpräsident Kretschmann Details des Neckartenzlinger Hochwasserschutzprogramms. Foto: Oechsner

NECKARTENZLINGEN. Hochwasser ist ein Dauerthema in Neckartenzlingen, zuletzt war am 2. Juni 2013 die Situation sehr kritisch. Doch mit der Umsetzung entsprechender Schutzmaßnahmen dauert es, Grund sind vor allem die europaweiten Ausschreibungsverfahren. Das machte jedenfalls Bürgermeisterin Melanie Braun dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bei seinem gestrigen Vor-Ort-Besuch in seinem Wahlkreis klar. Dessen Frage, ob die Verwaltung denn zu langsam arbeite, konnte die Rathauschefin eindeutig verneinen und bekam dabei Unterstützung vom stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Schöllhammer: „Wir sind oft in der Kritik, dass wir nichts machen“, bedauerte der Gemeinderat, dabei könne man in dem komplizierten Verfahren als Kommunalpolitiker ebenso wenig ausrichten wie das Rathaus. Es sei den Bürgern in der Tat schwer zu erklären, wieso sich in acht Jahren in Bezug auf den Hochwasserschutz nichts getan habe.