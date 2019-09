Bürgerversammlung und Förderverein geplant

11.09.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat Beuren geht es um die Schwimmhalle sowie das Baugebiet Hagnach/Brühl und die Bürgerinitiative BiBB

Für die Schwimmhalle Neuffener Tal wird am 8. November ein Förderverein gegründet. Bereits am kommenden Montag plant die Gemeinde Beuren eine Bürgerversammlung zum geplanten Baugebiet Hagnach/Brühl. Außerdem ist der Gemeinderat mit einem Antrag der Bürgerinitiative in Beuren und Balzholz (BiBB) einverstanden.

BEUREN. „Wir haben bewusst noch keine Beschlüsse gefasst, um der freiwilligen Bürgerveranstaltung nicht vorzugreifen“ – damit leitete Bürgermeister Daniel Gluiber am Montag bei der Gemeinderatssitzung ins Thema Baugebiet Hagnach/Brühl ein. Die Bürgerversammlung soll am kommenden Montag, 16. September, um 19 Uhr in der Kelter stattfinden. Dabei werden Vertreter des Ingenieurbüros Melber und Metzger den Sachstand und den Entwurf eines städtebaulichen Konzepts erläutern, bevor es zu moderierten Diskussionen einzelner Fragestellungen in Kleingruppen kommt. Anschließend bleibt noch Zeit für Fragen und eine allgemeine Diskussionsrunde. Diese Pläne hieß der Gemeinderat einstimmig für gut. Das Gremium hatte sich im Frühjahr bereits sehr ausführlich mit dem städtebaulichen Konzept für die Gebiete Hagnachstraße, Hagnachweg und Brühl befasst, aber noch nichts festgelegt. Zwar hätte der Gemeinderat das städtebauliche Konzept auch ohne Bürgerveranstaltung beschließen können, wollte dies aber bewusst nicht.