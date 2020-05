Schwerpunkte

Bürgerseekrokodil auf Wanderschaft

23.05.2020 05:30

Figur wird Teil der Ausstellung „Unter Krokodilen – in der Kunst und im Alltag“ in Sachsenheim

Das „Bürgerseekrokodil“, das vergangenen Sommer Kirchheim und die Bürgerseen in Atem gehalten hat. pm

KIRCHHEIM/SACHSENHEIM (pm). Von Pfingstsonntag, 31. Mai bis zum 20. Dezember, zeigt das Stadtmuseum Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg die Wanderausstellung „Unter Krokodilen – in der Kunst und im Alltag“. Dabei geht es um das Krokodil in all seinen Facetten, von einem historischen Rückblick über literarische Verarbeitungen bis hin zu Darstellungen in allen Bereichen derKunst. Das Stadtmuseum Sachsenheim ergänzt seine Ausstellung dabei durch einige aktuelle Beispiele, die zeigen, dass das Thema Krokodil auch in unseren Breitengraden noch gelegentlich den Alltag der Menschen bestimmt. Als eine besondere Leihgabe des Städtischen Museums im Kornhaus in Kirchheim unter Teck wird dabei auch das Kirchheimer „Bürgerseekrokodil“ ausgestellt – eine Krokodilattrappe, die vergangenen Sommer Kirchheim und die Bürgerseen in Atem gehalten hat. Coronabedingt entfällt eine offizielle Eröffnungsfeier, allerdings verlinkt das Stadtmuseum Sachsenheim am Sonntag, 31. Mai, ab 11 Uhr ein Einführungsvideo zur Ausstellung auf seiner Facebookseite (www.facebook.de/Kultursachsenheim) und auf Twitter (www.twitter.com/sachsen_heim). Weitere Informationengibt es unter www.sachsenheim.de/website/de/bildung-kultur/stadtmuseum.