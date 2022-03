Schwerpunkte

Bürgermeisterwahl Neckartailfingen: Kandidaten stellten sich Redaktions- und Leserfragen

26.03.2022 05:30, Von Rudi Fritz und Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Neckartailfinger Bürgermeisterkandidaten haben sich in der Festhalle den Fragen von den Lesern und der Zeitungsredaktion gestellt.

Das Publikum in der Festhalle nutzte die Möglichkeit, den Kandidaten eigene Fragen zu stellen. Fotos: Just

NECKARTAILFINGEN. Am Sonntag, 3. April, steht in Neckartailfingen die Wahl des Bürgermeisters an. Neben Amtsinhaber Gerhard Gertitschke haben sich Wolfgang Gogel, Doris Aschauer und Ulrich Raisch für den Chefsessel im Rathaus beworben. Zur Kandidatenvorstellung hatte die Nürtinger Zeitung alle vier am Donnerstagabend in die Festhalle eingeladen. Ulrich Raisch hat sich wegen Quarantäne entschuldigt, die anderen drei stellten sich auf der Bühne den Fragen von Redaktionsleiterin Anneliese Lieb und Redakteur Andreas Warausch. Die Zeitungsleser konnten im Vorfeld Fragen einreichen. Zudem nutzten einige der 80 Zuschauer im Saal die Gelegenheit, am Mikrofon eigene Fragen zu formulieren. Die Veranstaltung in der Festhalle wurde live über das Internet übertragen und kann auch jetzt immer noch angeschaut werden. In unserer gestrigen Ausgabe war bereits zu lesen, was die Kandidaten über sich selbst und zu den Themen Aileswasen-See und Hochwasserschutz gesagt haben.