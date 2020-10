Schwerpunkte

Bürgermeisterwahl in Aichtal: Die Spannung steigt

01.10.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

In drei Tagen entscheiden die Aichtaler darüber, wer in den kommenden acht Jahren Bürgermeister in ihrer Stadt sein soll

Am Sonntag ist es so weit. Dann entscheiden die Aichtaler bei der Bürgermeisterwahl, ob Amtsinhaber Lorenz Kruß die Geschicke der Stadt weiterhin lenken oder seinen Platz für einen seiner drei Herausforderer räumen soll.

Die Bürgermeisterkandidaten (hier bei der Kandidatenvorstellung unserer Zeitung im Naturtheater) blicken gespannt auf den Wahlsonntag: (von links) Lorenz Kruß, Sebastian Kurz, Bettina Schmidt und Ulrich Raisch. Foto: Holzwarth

AICHTAL. Neben Kruß treten Sebastian Kurz, Bettina Schmidt und Ulrich Raisch zur Wahl an. Eine Prognose abzugeben, wer am Ende das Rennen machen wird, fällt schwer. Ein Indiz dafür, dass das Interesse an dieser Bürgermeisterwahl besonders groß ist, ist die hohe Anzahl von Briefwahlunterlagen, die bereits im Rathaus in Aich eingegangen ist. Stand Mittwoch hatten bereits 2400 Aichtaler ihre Stimme per Post abgegeben. Bei insgesamt 8000 Wahlberechtigten eine beachtliche Zahl.