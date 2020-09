Schwerpunkte

Bürgermeisterwahl in Aichtal: Die Kandidaten stellen sich Fragen der Leser

26.09.2020 05:30, Von Barbara Gosson und Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Aichtaler Bürgermeisterkandidaten stellten sich im Naturtheater kritischen Fragen von Lesern und Zeitungsredaktion

Am Sonntag, 4. Oktober, findet in Aichtal die Bürgermeisterwahl statt. Um den Bürgern die Qual vor der Wahl zu nehmen, stellten sich die Kandidaten am Donnerstag im Naturtheater vor. Nachdem jeder die Gelegenheit hatte, sich zehn Minuten lang zu präsentieren, wurden sie mit kritischen Fragen von Lesern und Zeitungsredaktion konfrontiert.

Das Interesse an der Kandidatenvorstellung im Naturtheater war groß. Fotos: Holzwarth

AICHTAL. In unserer gestrigen Ausgabe war zu lesen, was die Kandidaten über sich selbst und ihre Ziele zu berichten hatten. Heute geht es darum, was sie auf die in Themen unterteilten und auf jeden individuell zugeschnittenen Fragen von Redaktionsleiterin Anneliese Lieb und Aichtal-Korrespondent Matthäus Klemke zu entgegnen wussten. Die Leser hatten im Vorfeld die Gelegenheit gehabt, Fragen einzureichen.