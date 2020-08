Schwerpunkte

Bürgermeisterkandidatin für Aichtal im Gespräch

29.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Reutlingerin Bettina Schmidt ist die dritte Bewerberin für das Bürgermeisteramt in Aichtal

Bettina Schmidt hat gestern ihre Bewerbungsunterlagen für das Amt der Bürgermeisterin im Aichtaler Rathaus abgegeben. Damit ist sie nach Amtsinhaber Lorenz Kruß und Sebastian Kurz aus Neckartailfingen die dritte Kandidatin, die bei der Wahl am 4. Oktober ins Rennen geht.

Bettina Schmidt beim Pressegespräch in der Redaktion der Nürtinger Zeitung. Foto: jh

AICHTAL. Zahlreiche Gerüchte um einen möglichen dritten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl kursierten in den vergangenen Monaten und Wochen durch Aichtal. Nun steht fest, wer seinen Hut in den Ring wirft: Bettina Schmidt ist 62 Jahre alt, kommt aus Reutlingen, ist Unternehmensberaterin und gewillt, das Steuer in Aichtal zu übernehmen.