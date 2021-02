Schwerpunkte

„Bürgermeisterin ist ein toller Job“

13.02.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Seit 1. Februar 2017 ist Melanie Braun Verwaltungschefin in Neckartenzlingen – Zur Halbzeit zieht sie beruflich und persönlich eine positive Bilanz

Seit vier Jahren ist Melanie Braun Bürgermeisterin in Neckartenzlingen. Was sich während der ersten Hälfte ihrer achtjährigen Amtszeit im Ort alles getan hat, das kann man in der „Neckartenzlinger Gans“ nachlesen – einem Gemeinde- und Amtsnachrichten-Spezial, das an alle Haushalte verteilt wurde. Im Gespräch mit unserer Zeitung plauderte sie über Persönliches.

Bürgermeisterin Melanie Braun ist in Neckartenzlingen heimisch geworden. Foto: privat

NECKARTENZLINGEN. Die nicht zu überhörenden, am Neckarufer logierenden Neckargänse schmücken seit ein paar Jahren das Signet der Gemeinde. Nun dient eine davon auch als Namensgeberin für eine Sonderveröffentlichung der Gemeindeverwaltung. Die „Neckartenzlinger Gans“ wurde am 5. Februar zusammen mit dem Gemeindeblatt allen Neckartenzlinger Haushalten zugestellt.