Bürgermeister von Frickenhausen verliert seine Wette

11.10.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Bei einer großen Spendenaktion zugunsten der Kirchensanierung schafften es die Frickenhäuser, mehr Münzen auf die Waage zu schaffen, als Bürgermeister Simon Blessing wiegt. Ausgerechnet die Spardosen seiner Kinder gaben den entscheidenden Ausschlag.

Bei 132 Kilogramm – und Münzen im Wert von 1320 Euro – war klar: der Bürgermeister hatte die Wette verloren. Foto: Böhm

FRICKENHAUSEN. Wette verloren – und damit viele Menschen glücklich gemacht. Am Sonntag fand auf dem Hof der Alten Schule in Frickenhausen das große Wiegen statt. Bürgermeister Simon Blessing hatte gewettet, dass die Bürgerinnen und Bürger es nicht schaffen würden, ihn in Geldmünzen aufzuwiegen.