Bürgerhaus in Beuren bekommt eine Rampe

13.11.2022 19:10, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Das Vorhaben kostet die Gemeinde Beuren rund 30 000 Euro.

Das Bürgerhaus in Beuren bekommt einen barrierearmen Zugang. Foto: Just

BEUREN. In der Owener Straße in Beuren wird derzeit ein neuer Gasanschluss verlegt. Die Gemeinde will diese Chance ergreifen und das Bürgerhaus mit einer Rampe versehen, damit ein barrierearmer Zugang möglich ist. In der jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat sein Plazet dazu. Die Lokalpolitiker haben sich als Pflasterbelag für einen bräunlichen Stein entschieden. Schon in der Oktober-Sitzung hatte der Gemeinderat über das Thema diskutiert. Die Pläne wurden daher durch das zuständige Büro Blankenhorn noch einmal um Fahrradabstellplätze ergänzt. Die Rampe weist eine Steigung von 8,5 Prozent auf. Weniger sei aufgrund der kurzen Länge nicht möglich, heißt es in der Gemeinderatsvorlage. Dadurch könne aber Menschen mit Rollator und Rollstuhl sowie Eltern mit Kinderwagen der Zugang deutlich besser ermöglicht werden, erklärt Bürgermeister Daniel Gluiber. „Steigungen mit über sechs Prozent gibt es an anderer Stelle in der Gemeinde auch, lediglich der Begriff Barrierefreiheit ist hier dann nicht anwendbar“, teilt die Verwaltung mit. Die Kosten für die Rampe belaufen sich auf rund 30 000 Euro.