Bürgerbus fährt ab Oktober auch in Altenriet

29.07.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der kostenfreie Fahrdienst der Gemeinde Neckartenzlingen wird mittels Kooperation auf Altenriet und Schlaitdorf ausgedehnt. Im Brezelort zeigt sich der Gemeinderat durch die Bank begeistert von der Vorstellung des Angebotes.

Der Bürgerbus ist seit Januar 2021 an zwei Vormittagen pro Woche in Neckartenzlingen im Einsatz. Ab Oktober kann er auch von Altenriet und Schlaitdorf aus angefordert werden. Foto: pm

ALTENRIET. Im Januar 2021 ist in Neckartenzlingen der Bürgerbus eingeführt worden. Jeden Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr ist das Fahrzeug in Neckartenzlingen unterwegs und kann bis spätestens einen Tag vorher für Fahrten vorbestellt werden. In erster Linie ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen nutzen das Angebot, um beispielsweise von zu Hause abgeholt und zum Einkaufszentrum, zum Arzt oder zur Apotheke gefahren zu werden.