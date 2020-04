Bürger werden zu Helfern

16.04.2020 05:30, Von Daniel Jüptner

DRK überwältigt von Hilfsbereitschaft – Tausende selbstgenähter Masken gespendet

Heidi Falter verpackt ihre selbstgenähten Masken. Foto: Jüptner

NT-ZIZISHAUSEN. Es fing an mit einem Aufruf in den sozialen Medien: Anfang April postete der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim auf Facebook, dass dringend sogenannte Behelfs-Mund-Nasen-Masken benötigt werden. Zusammen mit einer bebilderten Näh-Anleitung riefen sie die Bevölkerung dazu auf, sie von zu Hause aus mit solchen selbstgenähten Masken zu unterstützen. In nur zwei Wochen kamen so schon weit über dieser 3000 Masken – überwältigend für das DRK.

„Ich hab’ vom Aufruf vom DRK gehört, und ich kann nähen. Die Masken sind daher mein Dank an das Pflegepersonal“, fasst Heidi Falter aus Zizishausen ihre Motivation zu helfen bündig zusammen. Sie steht stellvertretend für die unzähligen freiwilligen Näherinnen und Näher, die notgedrungen zu Hause bleiben müssen – und dabei helfen.