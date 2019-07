Bürger arbeiten an der Ortsentwicklung mit

12.07.2019, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die Altdorfer sind aufgerufen, am Samstag Ideen für Infrastruktur ihrer Gemeinde einzubringen

Altdorfer Bürger haben die große Chance, die städtebauliche Entwicklung ihres Ortes mit ihren Anregungen, Ideen und Wünschen mitzugestalten in der Bürgerwerkstatt am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr in der Grundschule.

Der Sängerbund Altdorf unter Leitung der Vizedirigentin Carol Rüdt eröffnete die Informationsveranstaltung mit einem speziell für Altdorf verfassten Lied. der

ALTDORF. Die Grundschule in Altdorf wird am Samstag, 13. Juli, von 9.30 bis 13 Uhr zur Bürgerwerkstatt, in der sich die Einwohner an der Zukunftsplanung für den Ort im Rahmen der Fortschreibung der Gemeindeentwicklungsplanung beteiligen können.

Erste Anmeldungen dazu gab es gleich nach der Informationsveranstaltung in der vergangenen Woche in der Turnhalle, aber Interessierte können auf jeden Fall noch mitmachen, wobei eine Anmeldung aus planerischer Sicht wünschenswert ist, damit entsprechend viele Ansprechpartner für die einzelnen Themen zur Verfügung stehen. „Kurzentschlossene sind aber selbstverständlich ebenso willkommen“, sagte Bürgermeister Joachim Kälberer.