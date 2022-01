Schwerpunkte

Bücherei gestaltete Kinderbereich neu

17.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

So machen Lesen und Stöbern Spaß. Foto: pm

FRICKENHAUSEN. Schon lange war eine Neugestaltung des Kinder- und Jugendbereichs in der Bücherei Frickenhausen geplant. Groß war daher die Freude, als der Deutsche Bibliotheksverband mit seinem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ eine Zuwendung gewährte. Inzwischen ist die Bilderbuch-Ecke neu und modern möbliert. Helle Möbel in frischen Farben sorgen für eine warme, freundliche Raumatmosphäre und sollen den Aufenthalt noch gemütlicher und das Stöbern nach Bilderbüchern zum Erlebnis machen. Sei der Bilderbuch-Bereich bisher schon gut besucht gewesen, hoffen die Mitarbeiterinnen nun auf noch mehr lesebegeisterte Kinder und ihre Eltern. Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ fördert der Deutsche Bibliotheksverband bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Primär geht es dabei um die Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken. pm