Schwerpunkte

Brixner-Stiftung spendet Spiegel

13.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Zum wiederholten Mal darf sich eine Bempflinger Betreuungseinrichtung über eine Spende der Brixner-Stiftung freuen. Dieser Tage übergab Jürgen Brixner (hinten Mitte) den Kindern und Betreuerinnen der Bedarfsorientierten Betreuung (BoB) an der Grundschule Auf Mauern einen großen Verbundspiegel für die neue Verkleidungsecke. Nun können die Kinder ihr Kostüm begutachten und sich selbst besser wahrnehmen. Bempflingens Bürgermeister Bernd Welser (links) sowie die Betreuerinnen und Kinder bedankten sich mit einem Dankes-Schriftzug und einem Blumenstrauß für die Spende im Wert von über 1000 Euro. Der Spiegel sei schon in reger Benutzung, bestätigte Andrea Reimer (hinten rechts) von der BoB-Leitung. Die Eheleute Brixner betonen, dass ihre Stiftung gern die pädagogische Arbeit in den Kindereinrichtungen der näheren Umgebung unterstützt. pm Foto: pm