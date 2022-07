Schwerpunkte

Brennende Felder in Unterensingen: Landwirte setzen Belohnung aus

26.07.2022 17:43, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Ermittlungen der Polizei zu den vier Bränden in Unterensingen laufen.

Getreidefeld: In Unterensingen hat es viermal auf Feldern gebrannt. Foto: Just

UNTERENSINGEN. Landwirt und Gemeinderat Erich Kemmner hegt eine stille Hoffnung: „Vielleicht siegt ja die Einsicht“, sagt er und meint damit den Brandstifter, der auf Feldern in Unterensingen sein Unwesen treibt. Dass vier Brände innerhalb kurzer Zeit (14. bis 23. Juli) kein Zufall sind, hat auch die Polizei jüngst in einer Pressemitteilung festgestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Kemmner, der das Thema auch am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats zur Sprache brachte, und seine Landwirtskollegen haben 500 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der und des Täters führen.