Brand in einer Firma in Kohlberg

27.02.2022 15:00

Foto: Sauer

Heute Vormittag hat es in einer Firma in der Philipp-Jakob-Manz-Straße im Kohlberger Gewerbegebiet Erscheck gebrannt. Als die Feuerwehr nur wenige Minuten nach der Alarmierung um 10.05 Uhr anrückte, sei bereits auf der Anfahrt starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen, berichtet Sascha Patka, stellvertretender Kommandant der Kohlberger Feuerwehr und Einsatzleiter. Flammen schlugen aus einem Fenster im oberen Teil des Gebäudes. Es wird vermutet, dass der Brand in einem Büro im Erdgeschoss entstanden ist und sich durch die Decke ins Obergeschoss gefressen hat, wo das Feuer weitere Büros und eine kleine Küche in Mitleidenschaft zog. Auch das Dach wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte das Gebäude zunächst durchsucht, um sicherzustellen, dass sich auch am Sonntag niemand darin befand. Dass sich das Feuer nicht stärker ausbreitete, dazu hätten die Brandschutzeinrichtungen im Gebäude beigetragen, lobte Patka. Dadurch sei die Produktion des metallverarbeitenden Betriebs nahezu unbeschädigt geblieben. Um 13 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehren aus Kohlberg, Neuffen und Nürtingen mit der Drehleiter waren mit 70 Leuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK war mit vier Fahrzeugen vor Ort. rik