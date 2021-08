Schwerpunkte

Brand im Landratsamt Esslingen

21.08.2021 05:30, Von Dominic Berner — E-Mail verschicken

Am Donnerstag war es im Landratsamt Esslingen zu einem Brand gekommen. Aus Sicherheitsgründen musste die Kfz-Zulassungsstelle am Freitag geschlossen bleiben.

Am Donnerstagabend kam es im Landratsamt Esslingen zu einem Brand in einer Teeküche. Foto: SDMG/Kohls

ESSLINGEN. Nachdem es am Donnerstagabend in einer Teeküche des Landratsamts Esslingen zu einem Brand gekommen war, war das Gebäude am Freitag für den Publikumsverkehr teilweise gesperrt. Wie die Pressesprecherin Andrea Wangner mitteilte, wirkte sich das in erster Linie auf die Führerschein- und Zulassungsstelle aus.