Schwerpunkte

Brände in Aichtal und Altenriet: Mutmaßliche Brandstifterin in Haft

04.05.2022 18:00, — E-Mail verschicken

Eine 51-Jährige soll für verschiedene Brände unter anderem in Aichtal und Altenriet verantwortlich sein. Die Tatverdächtige wurde beim Amtsgericht Nürtingen einer Haftrichterin vorgeführt.

Foto: Symbolbild

Im Kampf gegen eine seit Wochen andauernde Serie von Brandstiftungen, überwiegend an Holzstapeln und Holzhütten, verzeichnen die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg einen bedeutenden Ermittlungserfolg. Nach einem neuerlichen Brand eines Holzstapels am Dienstagnachmittag in Reutlingen-Altenburg ist eine tatverdächtige 51-Jährige noch im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen worden. Sie befindet sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft.