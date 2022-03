Schwerpunkte

Boule-Bahn in Altenriet eingeweiht

21.03.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die neue Sportart in Altenriet macht auch Gemeinderäten und den Verwaltungsvertretern Spaß. Viele Zuschauer kamen am Samstag zur Eröffnung der neuen Boule-Bahn.

Initiator Roland Schneider (mit gelber Jacke) und Altenriets Bürgermeister Bernd Müller (rechts vorne) haben am Samstag auf der neu angelegten Boule-Bahn ihr Geschick mit den kleinen Kugeln ausprobiert. Foto: Sander

ALTENRIET. Welchen Spaß das Boulespiel macht, haben Gemeinderäte und Verwaltung am Samstagnachmittag bei der Eröffnung der Boule-Bahn in Altenriet ebenso erlebt wie Zuschauer und „Profis“ aus Nachbargemeinden. Bürgermeister Bernd Müller eröffnete zusammen mit Initiator Roland Schneider die Boule-Bahn auf dem Schotterparkplatz an der Straße „Schleife“ bei den Sportanlagen unweit des Festplatzes und enthüllte dabei eine Tafel mit den Spielregeln. Dann folgte ein unterhaltsames Eröffnungsspiel. Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter im Wechsel versuchten ihre Boule-Kugeln möglichst nah an das „Schweinchen“, die kleine farbige Kugel, zu werfen und die Kugeln von Roland Schneider und seinen beiden Mitorganisatoren Willi Reichert und Uli Schwaiger als gegnerisches Team weiter davon zu entfernen. Das geschieht entweder mit „schießen“ oder „legen“ als Wurftaktik. Das Team, dessen Kugel dem „Schweinchen“ am nächsten liegt, darf so lange weitermachen bis eine Kugel vom anderen Team dichter dran platziert ist. Das kann schnell geschehen durch gegenseitiges Berühren der Kugeln. Die Spielregeln sind jederzeit nachzulesen auf der großen Tafel am Spielfeldrand der 8×15 Meter eingegrenzten Bahn. Auf der Tafel ist „Pétanque“ beschrieben, die Wettkampfvariante des Freizeitsports Boule.