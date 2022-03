Schwerpunkte

Bodelschwinghschule Nürtingen erweckt Theaterspinnerei in Frickenhausen wieder zum Leben

08.03.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

Gemeinsames Theaterprojekt der Bodelschwinghschule Nürtingen und der Theaterspinnerei war ein Erfolg. Eine Fortsetzung der Kooperation wird nicht ausgeschlossen.

Theatertherapeutin Rosina Pochert mit den Schülern der 4c. Foto: Nüßle

FRICKENHAUSEN. Die Bodelschwinghschule Nürtingen hat die Theaterspinnerei in Frickenhausen nach zwei Jahren Coronapause wieder zum Leben erweckt. Die Referendarin Laura Gabele hatte die Idee, ein Theaterstück mit ihrer Klasse 4c aufzuführen. Die Außenklasse der Schule befindet sich in Frickenhausen. In Kooperation mit Rosina Pochert von der Theaterspinnerei, die Theatertherapeutin und Schauspielerin ist, konnte das Stück realisiert werden. „Bei der Anfrage haben wir natürlich sofort zugesagt und unsere leeren Räume zur Verfügung gestellt“, erzählt Jens Nüßle.