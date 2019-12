Blutspender in Altenriet geehrt

16.12.2019 05:30

Jeden Tag benötigen unsere Krankenhäuser eine große Anzahl von Blutkonserven, um Leben zu retten. Man kann daher nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Blut zu spenden. Auch in diesem Jahr führte das DRK in der Region mehrere Blutspendetermine durch, die von den Altenrieter Bürgern rege wahrgenommen wurden. Bürgermeister Bernd Müller konnte zusammen mit Svenja Franz (Bereitschaftsleiterin DRK) und Gisela Balinger kürzlich zwei Personen mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold ehren und auszeichnen. Klaus Kallenbach wurde für 100 Blutspenden geehrt. pm