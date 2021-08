Schwerpunkte

Blick in die Geschichte: Hagelunwetter gibt es am Albtrauf immer wieder

12.08.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Der Bempflinger Rolf Bidlingmaier, Stadtarchivar im benachbarten Metzingen, hat recherchiert: Heftige Hagel-Unwetter entlang des Albtraufs sind ein wiederkehrendes Phänomen.

Die Karte zeigt das Hagelunwetter am Albtrauf vom 19. Mai 1872. Bildquelle: Württembergische Jahrbücher

BEMPFLINGEN. Zweimal hat es sein Haus und Garten in Bempflingen jetzt schon erwischt. Rolf Bidlingmaier zählt zu den Geschädigten des schweren Hagelsturms von 2013 – und nun auch von Tief Volker, das die Region am 23. Juni mit einem Unwetter überzog. Beide Male nahm die Gewitterzelle die gleiche Route vom oberen Neckar am Albtrauf entlang. „Das hat mich neugierig gemacht“, sagt der Bempflinger, der als Stadtarchivar in Metzingen arbeitet.