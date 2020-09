Schwerpunkte

Blasmusik unter Freunden

28.09.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Das Waldkonzert des Musikvereins Bempflinger Blasmusik erfreute sich eines großen Zuspruchs

Beim Waldkonzert wurde Artur Ehni (Mitte) für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Mara San der

BEMPFLINGEN. Viele Besucher trugen zwar „Masken in Blau“ auf den Wegen zu ihren Plätzen beim Waldkonzert der Bempflinger Blasmusik, aber der Musikverein setzte die „Maske in Blau“ dann eher musikalisch in Szene. Somit war die „Maske in Blau“ eindeutig erfreulich und die Maskenpflicht für eine Weile vergessen. Jeder trug den Vorschriften entsprechend Maske, was aber beim Zuhören auf dem festen Platz mit entsprechendem Abstand nicht erforderlich ist.