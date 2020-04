Beweidungsprojekt mit Ziegen

NEUFFEN (pm). Der Nabu-Ortsverband Neuffen-Beuren sucht wieder Helfer, die ein Beweidungsprojekt mit Ziegen unterstützen möchten. Auch 2020 kommen ab Mai wieder Ziegen und Schafe zur Landschaftspflege nach Neuffen, berichtet der Nabu. Die Beweidung erfolge nach Vorgaben der Naturschutzbehörde. Wer Lust hat, kann während dieser Zeit einen Spaziergang damit verbinden, nach den Tieren zu schauen, sie zu zählen und zu prüfen, ob der Zaun in Ordnung ist und noch genügend Wasser vorhanden ist. Der Besitzer der Tiere Wolfgang Braun wird dann über Whatsapp informiert. Die Teilnahme eigne sich auch für Familien, so der Nabu. Das Beweidungsprojekt sei ein wichtiger Beitrag für mehr Artenvielfalt in Neuffen. Mehr Infos gibt es unter www.nabu-neuffenbeuren.de.