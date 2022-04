Schwerpunkte

Beurener Osterbrunnenhock zog viele Menschen an

11.04.2022 05:30, Von Sara Hiller

Beim Osterbrunnenhock kamen gestern bei wechselhaftem Aprilwetter in der Albtrauf-Gemeinde Jung und Alt auf ihre Kosten.

BEUREN. Dass der April bekanntermaßen macht, was er will, bewies er am Sonntag beim Beurener Osterbrunnenhock aufs Feinste. „Wir sind sehr froh, dass das Wetter mitgespielt hat und so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben. Es ist einiges geboten, auch für die Kleinsten ist etwas dabei“, zog Christel Gneiting, Erste Vorsitzende der Landfrauen Beuren-Balzholz, gestern eine durch und durch positive Bilanz.