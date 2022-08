Schwerpunkte

Beurener Museumsstück des Monats ist der Tübinger Stuhl

25.08.2022, Von Felicitas Wehnert

Museumsstück des Monats: Der „Tübinger Stuhl“.

Der „Tübinger Stuhl“ stand in vielen Wirtshäusern. Foto: Schäffler

BEUREN. Heute erinnert ein stilisierter Stammtisch mit vier Stühlen im Erlebnis-Genuss-Zentrum des Freilichtmuseums Beuren an die Geislinger Wilhelmshöhe und die Wirtshausgeschichte. Die Stühle der alteingesessenen Mössinger Stuhl- und Tischfabrik J. Gauger-Söhne waren nicht mit dem Gartensaal transloziert worden. Die Museums-Szenerie wurde aus dem Sammlungsbestand aufgebaut. Die Stühle ähnelten einem Wirtshausstuhl, der im letzten Jahrhundert in vielen Gaststätten und in etlichen Küchen zu finden war und der ein Stück Bauhaus-Geschichte in sich trägt.