Beurener Landfrauenverein feierte 75. Jubiläum

12.11.2021 05:30, Von Celine Glöckner — E-Mail verschicken

Zur Krönung des 75-jährigen Bestehens des Landfrauenvereins wurde im Juli die „Landfrauenrose“ getauft. Nun wurden vor der Panorama-Therme in Beuren zwölf Exemplare gepflanzt.

Die Landfrauen mit Tobias Schmid, Daniel Gluiber und Christel Gneiting bei der Arbeit Foto: Glöckner

BEUREN. „Die Rosen wurden extra für unser 75-Jahr-Jubiläum des Landfrauenvereins gezüchtet“, erzählte Christel Gneiting, Erste Vorsitzende des Landfrauenvereins, bei der Pflanzaktion. Die Rosentaufe war schon am 16. Juli in Schwieberdingen gewesen. Jeder Ortsverein bekam nun den Auftrag, mindestens sechs dieser Rosen anzupflanzen. „Es ist ein Privileg, so ein besonderes Beet bepflanzen zu dürfen, so nah an der Therme, wo nächstes Jahr jeder die Pracht der Blumen bewundern kann. Die Gemeinde und insbesondere Bürgermeister Daniel Gluiber unterstützen uns bei diesem Projekt, wir sind sehr dankbar“, so Gneiting weiter. Vorstandsmitglied Jutta Gluiber bestätigte: „Wir sind wortwörtlich auf fruchtbaren Boden gestoßen. Von Anfang an haben wir Unterstützung bekommen und durften uns sogar aussuchen, wo genau wir die Rosen einpflanzen möchten.“