Schwerpunkte

Beurener Freilichtmuseum startet am 23. April in die neue Saison

15.03.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Am 3. April startet das Freilichtmuseum Beuren in die neue Saison. Sechs Schwerpunktveranstaltungen sind geplant, beginnend mit den Schäfertagen mit Schäfermarkt am Wochenende 23. und 24. April.

Haben das neue Programm vorgestellt: (von links) Dezernatsleiterin Monika Dostal, Museumsleiterin Steffi Cornelius, Landrat Heinz Eininger, Burkhard Wittmacher und Dr. Petra Naumann, Sachgebietsleiterin Forschung und Vermittlung. Foto: Böhm

BEUREN. Nach zwei Jahren eingeschränkten Betriebs wegen der Coronapandemie startet das Freilichtmuseum Beuren jetzt wieder durch. Am Montag präsentierten die Verantwortlichen das neue Programm für die Saison 2022 mit vielen Höhepunkten. Das Museum mit seinen 25 Originalgebäuden auf elf Hektar Fläche öffnet am 3. April für die Besucher.