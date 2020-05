Betrügerische E-Mails

(pm) Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe warnt vor betrügerischen E-Mails mit Hinweis auf eine Steuer-Rückerstattung: „Aktuell werden vermehrt betrügerische E-Mails verschickt, die vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern sind und eine Steuer-Rückerstattung in Aussicht stellen. Empfänger der E-Mail werden dazu aufgefordert, Unterlagen an eine genannte EMail-Adresse zu schicken. Diese EMail ist eine Fälschung und ein Betrugsversuch. Bürgerinnen und Bürger sollen auf keinen Fall antworten und die EMail unwiderruflich löschen. Steuererstattungen von den Finanzämtern im Land werden ausschließlich per Post angekündigt und niemals per E-Mail an die private E-Mail-Adresse.“