Betrüger bereichern sich mit Klopapier

06.04.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Polizei warnt vor Gaunern, die das Virus für ihre Geschäfte nutzen wollen – Sowohl Privathaushalte als auch Betriebe sind betroffen

Es ist Samstagabend, 21.30 Uhr. Das Telefon klingelt und obwohl die Nummer auf dem Display unbekannt ist, wird der Anruf angenommen, es könnte sich ja um einen Notfall handeln. „Hier ist der Toilettenpapier-Notdienst“, meldet sich eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Der Herr am Telefon bietet verschiedene Optionen an, darunter ein Toilettenpapier-Monatsabo für 39 Euro.

Das ist nur eine von bisher wenigen neuen Maschen, die sich Betrüger einfallen lassen, um die Coronakrise und die damit verbundene Angst der Menschen für sich zu nutzen. Das Polizeipräsidium Reutlingen sowie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg warnen davor, dass sich die bisher bekannten Einzelfälle häufen könnten. „Die Betrüger machen sich die Sorgen der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Coronavirus schamlos zunutze. Das ist eine besonders abstoßende und niederträchtige Vorgehensweise skrupelloser Krimineller“, sagt Ralf Michelfelder, Präsident des Landeskriminalamtes.