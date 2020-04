Besucherandrang im Wald

Appell zu rücksichtsvollem Verhalten und zur Beachtung der Regeln

(la) Die Frühlingssonne lockt die Menschen ins Freie. Besonders viele Besucher sind derzeit nach den Beobachtungen der Forstleute im Wald unterwegs. Hier lassen sich die geforderten Mindestabstände einhalten und man kann sich sportlich betätigen. „Jetzt ist rücksichtsvolles Verhalten besonders wichtig“, appelliert das Kreisforstamt Esslingen an alle Waldbesucher und erinnert an die Regeln, die im Wald einzuhalten sind.

Grundsätzlich darf jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Er muss sich aber so verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und seine Bewirtschaftung nicht gestört wird. So ist es im Landeswaldgesetz verankert. Dazu gehört, dass Radfahren nur auf befestigten Wegen über zwei Meter Breite gestattet ist, wer „offroad“ unterwegs sein will, darf dies nur auf Strecken, die explizit als Mountainbiketrails ausgewiesen sind. Das Gesetz schützt mit dieser Regelung nicht nur Pflanzen, Tiere und den Waldboden vor Schäden, sondern auch Fußgänger, die auf schmalen Wegen unterwegs sind und entgegenkommenden Radlern nicht so einfach ausweichen können. „Gegenseitige Rücksichtnahme beginnt schon bei der Auswahl des genutzten Weges“, betont Kreisforstamtsleiterin Cordula Samuleit. Empfindliche Flächen wie Forstkulturen und Verjüngungen stehen unter einem besonderen Schutz und dürfen nicht betreten werden.

Geocaching nicht querfeldein