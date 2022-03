Im Corona-Abstrichzentrum (CAZ) des Landkreises steht mit dem NAT-Test der neue „Goldstandard“ zur Verfügung. Er ist so rasch fertig wie ein Schnelltest und ist in seiner Genauigkeit mit dem PCR-Test vergleichbar. WERNAU. Die Malteser Neckar-Alb haben ihr Testangebot am Corona-Abstrichzentrum in…

Mehr