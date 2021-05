Schwerpunkte

Bessere Anbindung an Bahn angestrebt

21.05.2021 05:30, Von Volker Haußmann — E-Mail verschicken

Der Nahverkehrsplan war Thema im Neckartenzlinger Gemeinderat

NECKARTENZLINGEN. Zum 1. Januar 2022 wird der Busverkehr im Raum Neckartenzlingen im Rahmen der Umsetzung des fortgeschriebenen Nahverkehrsplans (NVP) des Landkreises Esslingen neu geordnet. Im Vorfeld ist die Kommune aufgefordert, eine Stellungnahme zum Entwurf des NVP abzugeben. Verkehrsberater Mario Graunke stellte dem Neckartenzlinger Gemeinderat am Dienstag seinen Entwurf für eine Stellungnahme vor. Er war hierfür digital zugeschaltet.

Wörtlich heißt es in Graunkes Stellungnahme: „Aktuelle Ziele (des Nahverkehrsplans) sind verlässliche S-Bahn-Zu- und -Abbringer durch den Busverkehr in der Region, Sicherstellung der Anschlüsse an den Regionalverkehr durch Vermeidung von Verspätungen, Barrierefreiheit der Haltestellen und günstigere Umsteigeverbindungen.“