Schwerpunkte

Benefizkonzert für die Ukraine in Neuffen

08.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Beim Ukraine-Benefizkonzert in Neuffen kamen über 1600 Euro zusammen.

Birgit und Walter Schuster musizierten für den guten Zweck. Foto: pm

NEUFFEN. Das Duo Birgit und Walter Schuster (Violine und Klavier) gestaltete am vergangenen Sonntag ein ergreifendes Benefiz-Konzert für die notleidenden Menschen aus der Ukraine. Das in der großartigen Akustik der katholischen Kirche St. Michael vorgetragene Programm zeichnete sich durch eine große Stilvielfalt aus, pendelnd zwischen ausdrucksvoller Kantabilität und virtuos gehaltenen Partien in den Solokonzerten.