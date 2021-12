Schwerpunkte

Bempflinger Kassenstand besser als erwartet

16.12.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Gute Nachrichten in Bempflingen: Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2019 sind besser als zunächst angenommen. Auch der Umbau des Kindergartens Hanflandweg wird günstiger.

BEMPFLINGEN. Weil’s ein Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist, dauerte die Erarbeitung etwas länger als üblich. Dafür hatte Kämmerin Tanja Galesky am Dienstag in der Gemeinderatssitzung erfreuliche Nachrichten zu vermelden: Das Jahr 2019 schließt positiver ab, als es die Planung erwarten ließ.

So hat sich die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis um rund 480 000 Euro verbessert. Es war ein Minus von fast 300 000 Euro prognostiziert worden, nun schließt das Rechnungsjahr 2019 mit einem Plus von 180 000 Euro ab. Der Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen lag bei null Euro, konnte aber mit einem Plus von 70 600 Euro schließen.

Insgesamt, so die Kämmerin zufrieden, konnte ein positives Gesamtergebnis von 250 000 Euro erzielt werden, das mit 550 000 Euro über dem Planansatz liegt. Die erzielten Überschüsse stehen als Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in den kommenden Jahren zur Verfügung. Verantwortlich für die positive finanzielle Entwicklung waren unter anderem Gewerbesteuer-Mehreinnahmen sowie Schlüsselzuwendungen unter anderem für die Kinderbetreuung, auch schlagen Grundstückverkäufe in Höhe von 70 000 Euro zu Buche.