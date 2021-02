Schwerpunkte

Bempflinger Bürgerbus in den Startlöchern

17.02.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Am 23. Februar startet in Bempflingen der Bürgerbus – Wegen Corona darf zunächst nur ein Passagier befördert werden

Die Coronapandemie hat die Einführung des Bürgerbusses ausgebremst, am Dienstag, 23. Februar, nimmt das Projekt nun Fahrt auf – wenn auch noch nicht mit vollem Tempo: Wegen den Kontaktbeschränkungen kann zunächst einmal nur eine Person befördert werden. Eine Einschränkung, mit der Ursula Wünsche leben kann: „Hauptsache ist, dass es nun losgeht.“

Die ehrenamtlichen Fahrer freuen sich, dass der Bürgerbus an den Start geht. Initiiert hat das Angebot Ursula Wünsche (hinten links). Foto: koe

BEMPFLINGEN. Von der ersten Idee bis zur Realisierung vergingen letztlich acht Jahre, in denen die engagierte Bempflingerin viel Überzeugungsarbeit geleistet hatte und letztendlich auch die Gemeinde mit ins Boot nehmen konnte. Ein Lenkungskreis mit Ursula Wünsche an der Spitze und der gelegentlichen Teilnahme von Bürgermeister Bernd Welser hatte erste Rahmenbedingungen ausgearbeitet, es folgten öffentliche Sitzungen. Doch in der Phase der letzten Vorbereitungen kam Corona, der Start wurde vom Frühjahr auf Oktober verlegt. Auch dieser neue Termin klappte wegen der Coronapandemie nicht, immerhin steht der eigentliche Bürgerbus aber seit damals zur Abfahrt bereit.