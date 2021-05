Schwerpunkte

Beliebte Tipps für Familien aus der Region

07.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Jessica Lichner aus Großbettlingen hat den Instagram-Blog „Wunderkunft“ ins Leben gerufen und schon über 5200 Abonnenten

Ursprünglich wollte Jessica Lichner aus Großbettlingen im sozialen Netzwerk Instagram über familienfreundliche, wunderbare Unterkünfte bei Reisen berichten. Die Reisen hat Corona weitgehend verhindert. Unter „Wunderkunft“ ist nun aber ein beliebter Ratgeber für Familienausflüge in der Umgebung geworden. Der Instagram- Account hat über 5200 Abonnenten.

Immer für den Instagram-Blog „Wunderkunft“ unterwegs: Jessica Lichner beim Beutwangsee-Kiosk, der am Samstag öffnet. Foto: Holzwarth

GROSSBETTLINGEN. „Wunderbare Orte für Familien“ möchte Jessica Lichner auf Instagram präsentieren. Die 34-Jährige nimmt mit ihren zwei kleinen Kindern selbst Ausflugsziele, Spielplätze, Lernorte, Bauernhöfe und Seen in Augenschein und berichtet in Worten, Fotos und mitunter auch kleinen Filmchen über die besuchten Plätze, die sie weiterempfehlen kann. Ihr Account „Wunderkunft“ umfasst zusätzlich Rezepte, Buchtipps, Bastelanleitungen und letztlich doch auch Reisefotos aus Sardinien, Vietnam, dem Allgäu, dem Bayerischen Wald, dem Tannheimer Tal und dem Tegernsee – wie ursprünglich einmal geplant. Am beliebtesten und gerade in Corona-Zeiten besonders gefragt sind indes Lichners stets tagesaktuell gehaltene Tipps für Unternehmungen mit Kindern. „Die Leute suchen gerade nach Anregungen, wie sie Kinder ein Strahlen ins Gesicht bringen können“, weiß die 34-Jährige. „Aber viele wissen nicht, was gerade geöffnet hat und zugänglich ist.“ Sie ist selbst ein wenig überrascht, wie schnell die Zahl ihrer Abonnenten gewachsen ist, die gestern bereits über 5200 lag – und stündlich werden es mehr.