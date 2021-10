Schwerpunkte

Belegung von Intensivbetten knapp vor Corona-Warnstufe

29.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald

Bei 250 mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten im Land gelten weitergehende Maßnahmen. Sie betreffen vor allem ungeimpfte Personen und deren Besuch von Angeboten in geschlossenen Räumen.

Anders als noch zur Zeit, in der die Inzidenzzahl der Corona-Infizierten in Landkreisen maßgeblich war, ist nun der Landkreis bei der Anordnung von Maßnahmen außen vor. Maßgeblich ist die Zahl der Corona-Patienten, die landesweit in die Klinik beziehungsweise in Intensivbetten eingewiesen werden müssen. Es gilt ein dreistufiger Plan, untergliedert in Basisstufe, Alarmstufe und Warnstufe.

Bisher galt die Basisstufe, die Lage ist jedoch knapp an der Schwelle zur Warnstufe. Die ist zum einen durch die Hospitalisierungsinzidenz definiert, also die Anzahl an Personen, die wegen einer Corona-Infektion innerhalb von fünf Tagen in eine Klinik des Landes eingewiesen werden. Von dieser Inzidenzzahl ist das Land momentan noch ein gutes Stück entfernt. Ein weiteres, und aktuell maßgebliches Kriterium ist jedoch die Anzahl der belegten Intensivbetten, die Grenze zur Warnstufe liegt bei 250 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Gestern lag die vom Kreis-Gesundheitsamt gemeldete Zahl bei 242.