Beim Neckartenzlinger Bauhof geht's zügig voran

24.11.2022 05:30

Zehn Monate nach dem Abbruch des alten Gebäudes konnte kürzlich das Richtfest für den Neubau gefeiert werden.

Ortsbaumeister Schmid sprach beim Richtfest des Bauhofs. Foto: Gemeinde Neckartenzlingen

NECKARTENZLINGEN. Der Bauhof „Im Wasen“ war in die Jahre gekommen und musste durch einen Neubau ersetzt werden. Bereits im Juli 2019 wurden hierzu verschiedene Bauhofgebäude in der Region besichtigt und anschließend wurde vom Architekturbüro Hank und Hirth ein Vorentwurf erstellt. Im Juni 2021 konnte das Baugesuch beim Landratsamt Esslingen eingereicht werden. Im Januar dieses Jahres wurden die alten Bauhofgebäude abgerissen und am 2. Juni folgte der Spatenstich für den neuen Bauhof. Insgesamt wird die Gemeinde circa 3,02 Millionen Euro in den Neubau investieren, rund 89 000 Euro kommen für den Hochwasserschutz dazu. Die Fertigstellung ist im Mai 2023 geplant.