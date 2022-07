Schwerpunkte

Bei Praktikumswoche in Berufe schnuppern

20.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei einer Praktikumswoche können junge Leute in Berufe schnuppern.

An fünf Tagen fünf Unternehmen und Berufe kennenlernen, das ist das Motto der landesweiten Aktion „Praktikumswochen Baden-Württemberg“, die von Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, den Arbeitsagenturen sowie dem Arbeitgeberverband Südwestmetall unterstützt wird. In der Region Stuttgart bieten demnach bislang 471 Unternehmen unterschiedlichster Branchen Praktikumstage an. Auf der Online-Plattform www.praktikumswoche-bw.de finden Schülerinnen und Schüler kostenlos Informationen zu teilnehmenden Unternehmen, Informationen zum Ablauf, Erklärvideos und die Möglichkeit zum Registrieren. Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich. Nach der Registrierung können die Jugendlichen die sie interessierenden Berufsfelder und Wunschtermine auswählen und erhalten dann einen individuellen Praktikumsplan mit mehreren Stationen in passenden Praktikumsbetrieben ihrer Region. Praktika sind in den Sommerferien, in Absprache mit den Schulen auch im Juli während der Schulzeit möglich. Eine Anmeldung auf der Plattform ist den ganzen Sommer über möglich.

Für Unternehmen aus der Region bestehe weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos für die Praktikumswoche anzumelden. Die Tagespraktika könnten individuell gestaltet werden. So könne jedes Unternehmen die Talente in den Arbeitsalltag einbinden.

Weitere Informationen unter www.praktikumswoche-bw.de.